بسبب إصراره على الصوم .. معاناة حجام تتواصل

جدد مدرب نادي نانت الفرنسي، أنطوان كومبواري، إبعاده للدولي الجزائري خوان حجام من الفريق للمواجهة الثانية تواليا بسبب إصراره على أداء فريضة الصوم.

وأكد المدرب الفرنسي، خلال ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه مصر على موقفه فيما يخص الدولي الجزائري، مضيفا أنه لم يعاقب حجام وإنما لديه قواعد يجب على الجميع احترامهم، والذي يخالف ذلك لن يكون ضمن مخططاته.

وأضاف ذات المتحدث: "عند نهاية شهر رمضان سيعود حجام إلى المجموعة، لست أن من حرمه من الفريق بل هو من حرم نفسه من ذلك بسبب معتقداته الدينية".

وبهذا سيضع صاحب 19 عاما أهم مقابلة لناديه هذا الموسم عندما يستقبل نادي ليون في إطار نصف نهائي كأس فرنسا.

وتلقى الدولي الجزائري موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي من جنسيات مختلفة، انتقدت المعاملة القاسية للمدرب الفرنسي الذي أجبر لاعبي نادي نانت المسلمين على الإفطار خلال يوم إجراء المقابلات.