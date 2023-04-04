النعامة: الصحة مريضة بالمشرية

زيارة فجائية قام بها عشية اليوم والي النعامة الوناس بوزقزة إلى مستشفى الأخوين شنافة والعيادة المتعددة الخدمات زيان محمد ببلدية المشرية كانت كافية للوقوف على وضعية القطاع الصحي بهذين المرفقين من حيث التكفل بالمرضى وغياب النظافة وتعطل التجهيزات ، وأمام هذه الوضعية وجه الوالي انتقادات لمسيري القطاع وأمر بالتدخل الفوري لإعادة تهيئة مصلحة الاستعجالات وتحسين ظروف العمل بهذين المرفقين.

المرضى من جهتهم طرحوا جملة من الانشغالات لا سيما بمصلحة تصفية الدم.

المواطنون استحسنوا هذه الزيارات الفجائية ويترقبون الإجراءات العقابية ضد كل من يتلاعب برسالة المرفق العام ومصالح المواطنين.

ق:خريص