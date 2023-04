Chanegriha effectue une visite au Commandement des Forces Aériennes

Saïd Chanegriha effectue une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces Aériennes

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a effectué, mardi, une visite de travail et d'inspection au siège du Commandement des Forces Aériennes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Le Général d'Armée a également salué les aviateurs des Forces Aériennes et les membres de leurs équipages, qui ont été honorés par le président de la République, pour "les grandes performances et l'habileté dont ils ont fait montre lors de l'accomplissement des différentes missions assignées".

Le Général d'Armée a écouté, par la suite, les interventions et propositions des cadres et des personnels qui, à cette occasion, ont réitéré leur loyauté indéfectible à leur patrie l'Algérie, indique le communiqué du MDN.

A l’issue, il a suivi un exposé exhaustif présenté par le Commandant des Forces aériennes, portant sur les différentes activités ayant trait à "l'état d’avancement de l'exécution du plan de développement des Forces aériennes".

A ce titre, le Chef d'Etat-Major de l'ANP a donné une série d'instructions portant notamment sur l'"impératif de poursuivre les efforts de préparation au combat pour les unités et les personnels, et ce conformément aux plans et programmes établis, tout en veillant à la maintenance périodique et à la parfaite exploitation des aéronefs et moyens majeurs en dotation", conclut le communiqué du MDN.