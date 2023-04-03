الإفراج عن دونالد ترامب على ذمة القضايا الجنائية

غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مقرّ المحكمة في نيويورك، بعد الإفراج عنه على ذمة القضية.

وحضر ترامب إلى مقرّ محكمة في نيويورك ليتبلّغ رسمياً اللائحة الاتّهامية الموجّهة إليه ويصبح تالياً أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، في حدث غير مسبوق يتابعه الأميركيون باهتمام بالغ وينقسمون حوله.

ودفع ترامب ببراءته من كلّ التّهم الجنائية الموّجهة إليه والمتّصلة بدفعه أموالاً لشراء صمت ممثلة إباحية قبل الانتخابات الرئاسية للعام 2016.

ووصف ترامب استدعاءه للمثول أمام المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بأنه حدث "سريالي".

ويواجه ترامب تهم احتيال مرتبطة بدفعه أموالاً في 2016 لممثّلة إباحية لشراء صمتها.