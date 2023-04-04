المدية: الدرك يحجز كمية من أحشاء وأرجل البقر

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالمدية ، وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية ببلدية القلب الكبير شرق المديةبالمخرج الغربي لبلدية السدراية على مستوى الطريق الوطني رقم 18 من توقيف شاحنة نوع دونغ فونغ ذات ثلاجة، بعد مراقبتها وتفتيشها تم العثور على كمية من أحشاء وأرجل البقر مشكوك في صلاحيتها للإستهلاك البشري، كانت داخل ثلاجة الشاحنة والمبرد عاطل ، بعد عرضها على الطبيب البيطري الذي أكد عدم صلاحيتها للإستهلاك البشري.

على إثر ذلك تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وحجز الكمية المقدرة ب 77.5 كلغ من أحشاء البقر و 28.5 كلغ من أرجل البقر وإتلافها بالتنسيق مع مصالح الصحة التابعة لبلدية القلب الكبير.

وتحرير محضر من أجل جنحة عدم احترام شروط النظافة الصحية في نقل منتجات موجهة للإستهلاك البشري وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.