سيدي بلعباس:ضبط ورشة حلويات تنشط وسط ظروف كارثية

أحكم أعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة ببن باديس 40 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس يوم الثلاثاء قبضتهم على أكثر من قنطارين من الحلويات الرمضانية غير الصالحة للاستهلاك البشري إضافة إلى كميات معتبرة من المواد الأولية الفاسدة المستعملة في صناعتها ، قبل أن يتقرر حجزها واتلافها على الفور قياسا بالخطر الذي تشكله على الصحة العمومية.

وكان الولوج إلى احدى الورشات التابعة لمحل تجاري مختص في صناعة الحلويات الشرقية كفيل باكتشاف ما اصطلح عليه بكوارث حقيقية، أين وقف اعوام التجارة بمعية أفراد قوات الشرطة لابن باديس ومن خلال معاينة ميدانية على الإنعدام التام لشروط النظافة والنظافة الصحية ، ما عجل بإتخاذ الإجراءات القانونية في حق التاجر المخالف الذي تبين مزاولته للنشاط بطريقة غير شرعية.

وتضمنت قائمة المحجوزات على 92 كغ من الحلويات الشرقية إضافة إلى 105 مع من مادة "الشامية" ، في ما تم ايضا حجز واتلاف 50 كغ من الزيت غير صالح للإستعمال إضافة الى300 كغ من العسل غير صالح للإستهلاك الفاسدة ناهيك عن

100 كغ من شاربات غير صالحة للإستهلاك.



