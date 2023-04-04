أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط الخام هامشيًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بتوقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية، وكذلك أحدث أهداف خفض الإنتاج التي حددها تحالف أوبك+.

يأتي ارتفاع الأسعار للجلسة الخامسة على التوالي بعد قرار 9 من دول تحالف أوبك+ بقيادة السعودية إجراء تخفيضات طوعية للإنتاج بمقدار 1.66 مليون برميل يوميًا، بصفته إجراء احترازيًا يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط. ورفعت تعهدات أوبك+ الحجم الإجمالي لتخفيضات أوبك+ إلى 3.66 مليون برميل يوميًا، بما في ذلك خفض مليوني برميل في أكتوبر ، ما يعادل نحو 3.7% من الطلب العالمي.

وبحلول الساعة 07:56 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم جوان 2023- بنسبة 0.38%، مسجلةً 85.26 دولارًا للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط -تسليم ماي بنسبة 0.26%، مسجلةً 80.92 دولارًا للبرميل.