بلايلي ينهي الأزمة

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى أجواء التدريبات مع ناديه أجاكسيو الفرنسي، وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للفريق على تويتر.

و كتبت اليوم الأربعاء إدارة أجاكسيو :" قرر النادي في الـ 28 مارس ، منح يوسف بلايلي بضعة أيام إضافية بسبب إصابته في العضلة المقربة، تم إبلاغ الطاقم الرياضي والطبي و تم متابعة معالجة اللاعب".

وأضاف المصدر ذاته: " استقبل المدرب أوليفييه بانتالوني والمنسق الرياضي يوهان كافالي يوسف بلايلي صباح اليوم بسبب تأخره لمدة 48 ساعة فيما يتعلق بموعد عودته المتفق عليه". وختمت الإدارة:" يوسف الآن في مرحلة إعادة التأهيل مع طاقمنا الطبي".

يذكر أن بلايلي، لم يلتحق بناديه منذ نهاية التزامه مع " الخضر" مؤخرا، وهو الأمر الذي أثار عدة شكوك ومخاوف من تكرار سيناريو مغادرته لبريست.