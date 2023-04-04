فتح بنوك جزائرية في الخارج.. فايد يوضح

يعرف مسار إنشاء فروع للبنوك العمومية الجزائرية في الخارج، بدء بإنشاء بنك بفرنسا وبنكين في إفريقيا، تقدما.

وخلال جلسة علنية خصصت للرد على انشغالات النواب بخصوص مشروع القانون النقدي والمصرفي، اوضح وزير المالية، لعزيز فايد، الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني، فيما يخص فتح بنوك في الخارج، أن "إنشاء البنوك العمومية في الخارج، لاسيما في إفريقيا جنوب الصحراء وفرنسا، يكتسي طابعا جيو-استراتيجيا بالنسبة للدولة الجزائرية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي".

وذكر في هذا الصدد، بأنه تم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة، حيث أن بنك الجزائر الخارجي يعمل على إنشاء فرع في فرنسا إلى جانب فتح مصرفين في إفريقيا، أحدهما في السنغال والآخر في موريتانيا، سيتم إنشاؤهما من طرف أربعة بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري، القرض الشعبي الجزائري، بنك الفلاحة والتنمية الريفية، إضافة الى بنك الجزائر الخارجي) .

وفي عرضه لمدى تقدم مشاريع إنشاء هذه البنوك الثلاثة، كشف الوزير انه بالنسبة لإنشاء بنك في فرنسا (تحت اسم البنك الخارجي الجزائري الدولي)، أن "بنك الجزائر الخارجي يتابع الإجراءات الأولية للحصول على الاعتماد في فرنسا، ولا سيما تلك المتعلقة بإنشاء نظام معلومات يعهد بإعداد وتقديم طلب الاعتماد إلى مكتب دولي"، مؤكدا أنه سيتم الحصول على الاعتماد خلال "السداسي الأول من 2023".

وسيتم، يضيف الوزير، "تنصيب أول وكالة على مستوى القنصلية العامة السابقة (بباريس)، وقد تم توقيع العقد وسيتم الانتهاء من أعمال التجهيز في بداية مارس 2023".

وفيما يخص إنشاء بنك في موريتانيا تحت اسم بنك الاتحاد الجزائري)، فقد تم، حسب فايد، إيداع ملف الاعتماد لإنشاء هذا البنك في بداية مارس 2023 وسيتم "استكماله مع تقدم أعمال المكتب المعين لهذا الغرض".

ومن المقرر، حسب الوزير "بدء عمل بنك الاتحاد الجزائري في سبتمبر 2023 على أبعد تقدير. مع الأخذ بعين الاعتبار أشغال المكتب وكذلك أجال المعالجة التنظيمية للملف المطلوب من قبل السلطة النقدية الموريتانية".

أما بخصوص انشاء بنك في السنغال (البنك الجزائري السنغالي)، كشف الوزير انه تم تقديم ملف الاعتماد إلى السلطات النقدية فيالسنغال في 19 يناير الماضي.

وأضاف انه من المقرر انطلاق عمل البنك في "السداسي الأول من عام 2023" بالنظر إلى المواعيد النهائية للمعالجة التنظيمية لملف الاعتماد وغير القابلة للتقليص و المحددة بثلاثة (3) أشهر".