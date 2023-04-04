إيقاف حكم مكسيكي لضربه لاعب بركبته

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، إيقاف الحكم المكسيكي فرناندو هرنانديز لمدة 12 مباراة بعدما ضرب لاعبا بركبته خلال مباراة أمريكا أمام ليون.

وأثناء المواجهة، ضرب هرنانديز لاعب وسط فريق ليون المكسيكي لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين لاعتراضه الشديد على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أمريكا.

وقال روميرو بعد المباراة، إنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز لأنه كان مجرد سوء تفاهم مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وعلق هرنانديز مطلع الأسبوع: "أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي".

وأضاف: "لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط"، وفقا لرويترز.

وشهد التعادل 2-2 بين أميركا وليون الكثير من المشادات والمشاجرات بين الجانبين.