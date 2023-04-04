توقيف 14 عنصرا لدعم الجماعات الإرهابية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، وفق بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأفاد بيان للوزارة، أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 مارس إلى 04 أفريل 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني: في إطار مكافحة الإرهاب وتامين الحدود الوطنية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (14) عنصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم ضبط بندقية (01) رشاشة من نوع FMPK، خلال عملية بحث بتمنراست.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (44) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (04) قناطير و(60) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط (28907) قرص مهلوس، يضيف المصدر.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وتندوف وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (174) شخصا وضبطت (22) مركبة و(147) مولدا كهربائيا و(45) مطرقة ضغط وجهاز (01) كشف عن المعادن و(66) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (08) أشخاص آخرين وضبط (10) بنادق صيد ومسدس آلي (01) وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(66) طن وكذا (3000) وحدة من مختلف الألعاب النارية، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (17146) لتر بكل من برج باجي مختار وسوق أهراس والطارف وتبسة، فيما تم توقيف (227) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.