ماذا قال ديلور عن علاقته بنيمار وغيابه عن " البياسجي"؟

كشف الدولي الجزائري،آندي ديلور لاعب نادي نانت الفرنسي، أنه طوى نهائيا صفحة الخلاف التي كانت بينه ونجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار داسيلفا، عندما كان آندي يلعب بقميص مونبولييه في الفترة الممتدة ما بين 2018 إلى غاية2021.

و أكد اليوم الأربعاء، ديلور في خص به صحيفة " لوباريزيان"، بأنه تصالح مع اللاعب السابق لفريق برشلونة الذي كثير ما نشبت المشادات الكلامية بينهما، متأسفا في الوقت ذاته على غيابه المتكرر بسبب الإصابة.

وقال مهاجم " الخضر": " الآن كل شيء نظيف بيننا، لقد تم السلم ، انا أحب اللاعب. معه يمكن أن يحدث أي شيء في أي وقت".

و أضاف:" عند المراوغة تشعر به في رمشة عين بأن لديه موهبة تغيير مسار المباراة و إيقاض الملعب، كان رونالدينيو هو نفسه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين".

وأردف:" الأشخاص يسددون ثمن مكانهم لرؤية موهبة معينة، وعليك أن تقدرها كما هي كان من الأفضل لباريس وله لو كان بإمكانه فعل ذلك".

وختم:" مثل مبابي خوض سلسلة من المباريات دون أن تعكّرك الإصابات، لكن بقول ذلك ، لن نعيد كتابة التاريخ ".

يذكر أن اللاعبان، كان كثيرا الإشتباكات اللفظية خلال أي لقاء يجمعهما على أرضية الميدان، وإعتبر ديلور أن ذلك جزء من اللعبة لهذا فالأمر لا يزعجه.