زيلينسكي في بولندا

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء زيارته الرسمية الأولى إلى بولندا، الحليفة الرئيسية، لشكرها على مساعدتها في مواجهة العملية العسكرية الروسية وبحث العلاقات الأمنية والاقتصادية المستقبلية بين البلدين.

بدأت الزيارة التي أحيط برنامجها المفصل بسرية تامة حتى اللحظة الأخيرة، بحفل استقبال رسمي أمام القصر الرئاسي على وقع الأناشيد العسكرية.

من فندق مجاور لمقر الرئيس البولندي أندريه دودا ينزل فيه، عبر زيلينسكي مرتديا زيه العسكري التقليدي برفقة زوجته مسافة الخمسين مترا الفاصلة في سيارة ليموزين محاطا بحماية أمنية مشددة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني سيرغي نيكيفوروف إن زيارة زيلينسكي وزوجته ستشمل "خصوصا محادثات مع الرئيس اندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي وتوقيع وثائق ثنائية".

وأضاف أن الرئيس سيلتقي ممثلين عن شركات بولندية خلال منتدى أعمال أوكراني-بولندي، ورئيسي مجلسي البرلمان ومتطوعين ورجال إنقاذ إلى جانب رؤساء بلديات مدن تقع على طول الحدود مع أوكرانيا.

غالبا ما تستخدم بولندا كمحطة توقف للمسؤولين الدوليين الذين يتوجهون لاحقا إلى أوكرانيا عبر القطار.

وارسو هي خامس عاصمة عالمية يزورها زيلينسكي منذ بداية العملية الروسية في فيفري 2022 بعد واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.

وهو سادس لقاء بين رئيسي الدولتين البولندية والأوكرانية، في فترة الحرب هذه، بينها اجتماعا عمل في بولندا على الحدود بين البلدين.