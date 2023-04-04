الجزائر تسترجع مخطوطة نادرة من فرنسا

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، استرجاع مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى سنة 1659 استولت عليها السلطات الاستعمارية سنة 1842 بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس، وكادت ستباع في المزاد العلني بفرنسا.

وجاء في بيان وزار الخارجية: "تتشرّف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بأن تنهي إلى علم كافة الجزائريات والجزائريين داخل الوطن وفي ديار المهجر بأن السلطات الجزائرية تمكنت من استعادة مخطوطة إسلامية نادرة يرجع تاريخها إلى عام 1659 استولت عليها السلطات الاستعمارية سنة 1842 بعد غارة للجيش الفرنسي ضد الأمير عبد القادر بأعالي جبال الونشريس".

وأضاف بيان "الخارجية": "إن استرجاع هذه المخطوطة ذات القيمة التاريخية العالية والرمزية الكبيرة تم بفضل تظافر جهود السلطات العمومية بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأفراد جاليتنا بفرنسا الذين تجنّدوا بحسّ وطني عال وحالوا دون بيع هذه المخطوطة في المزاد العلني".

وختم بيان الوزارة: "وإذ تقدّر السلطات الجزائرية عاليا هذه الوثبة الوطنية المشرّفة لأفراد جاليتنا بالمهجر وتُحّي فيهم روحهم الوطنية العالية وتمسّكهم بتاريخ بلادهم وتراث أجدادهم العظام، فإنها تذكّر بأنّ استرجاع هذه المخطوطة وإعادتها إلى أرض الوطن يندرج في إطار الجهود الحثيثة والمساعي المتواصلة التي مافتئت تبذلها أعلى السلطات في البلاد لاستعادة كافة التراث الجزائري المسلوب، حفاظا على الذاكرة الوطنية وصونها وهو الهدف الأسمى الذي يكتسي بعدا سياديا ويمثل أولوية قصوى ضمن التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ببناء جزائر جديدة وفية لتضحيات الشهداء الأبرار ولقيم ومبادئ رسالة نوفمبر الخالدة".