مذكرة تفاهم بين اتصالات الجزائر ومجمع فندقة سياحة

تم، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع اتصالات الجزائر ومجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، تهدف إلى تجسيد التعاون من أجل المساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به بيان لمجمع اتصالات الجزائر.

وجرى التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر مجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية بحيدرة، من طرف خالد زرات الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر ومحمد أنور بن عبد الواحد الرئيس المدير العام لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية، وبحضور إطارات من المجمعين.

وأضاف المصدر ذاته، أن الغرض من هذه الاتفاقية هو "تأطير وتجسيد تعاون المجمعين من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة لهما، وذلك من أجل المساهمة في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني".