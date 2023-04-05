تيبازة: حجز قنطار من اللحوم المذبوحة بطريقة غير شرعية

قام أعوان المفتشيات الإقليمية للتجارة بكل من بواسماعيل والقليعة بحجز وإتلاف قنطار و13 كلغ من اللحم الأحمر موجه للاستهلاك، صنف غنم، مذبوح بطريقة غير شرعية.

وقام أعوان الرقابة التابعين المفتشية الإقليمية للتجارة القليعة رفقة أعوان الدرك الوطني، حسبما أفادت به اليوم مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تيبازة، وفي إطار عمل اللجان المشتركة بحجز وإتلاف 50 كغ من اللحوم الحمراء معروضة في ظروف نظافة غير صحية وبدون ختم بيطري (ذبح غير شرعي)، وهذا على مستوى حي بربيسة بلدية الشعيبة.

من جهتهم، قام أعوان المفتشية الإقليمية للتجارة ببواسماعيل وبالتنسيق مع مصالح حفظ الصحة البلدية والمصالح الأمنية لبلدية فوكة بحجز وإتلاف كمية تقدر بـ63 كلغ من اللحم الأحمر صنف غنم مذبوح بطريقة غير شرعية، بعدما تبين انعدام الدمغة البيطرية وانعدام الشهادة الصحية البيطرية.