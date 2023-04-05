والي النعامة يستمع لانشغالات ممثلي المجتمع المدني

شدد الوالي الوناس بوزقزة في لقائه صباح اليوم بفعاليات المجتمع المدني لبلدية النعامة بدار الثقافة أحمد شامي على الشفافية في التسيير والصرامة في متابعة المشاريع وضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم بما في ذلك المجتمع المدني لتحقيق تنمية محلية شاملة ومتكاملة تراعي أولويات واحتياجات الساكنة، مضيفا أن ممارسات وسلوكات سلبية عديدة ستنتهي، وأنه سيتخذ إجراءات صارمة في حق كل مسؤول فاشل أو متلاعب بمصالح المواطنين، وأنه سيستمر في منهجية عمله واسترجاع أراضي الدولة غير المستغلة التي منحت في إطار الاستثمار الفلاحي والصناعي.

ممثلو المجتمع المدني الذين تداولوا على المنصة تقاطعت تدخلاتهم في انشغالات التهيئة الحضرية، التربية والصحة والاستثمار.

يبقى فقط أن نشير إلى أن اللقاء حضره إلى جانب الوالي كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيس دائرة النعامة ورئيس البلدية.