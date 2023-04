Inflation record des produits agricoles

L’Office National des Statistiques a enregistré un taux d’inflation à deux chiffres soit 15.04% concernant les produits alimentaires par rapport à la même période de l’année passée. Les produits agricoles frais ont battu le record en atteignant un taux d’inflation de 25.53%.

Pour justifier ses chiffres, l’ONS s’est basé sur des exemples concrets, notamment, la hausse des prix et leur impact sur le pouvoir d’achat des ménages algériens, de février 2022 jusqu’à février 2023. Cette étude a touché plusieurs produits de large consommation, notamment, l’oignon qui a enregistré une hausse de +99.05%, les viandes de mouton avec +46.17%, les fruits 45.82%, le poulet +29.56%, la viande de bœuf +25.62%, les œufs +24.14% et enfin, le fromage, le lait et ses dérivés +15.47%.

Les chiffres de l’ONS montrent clairement une inflation annuelle de 9.3% depuis mars 2022 jusqu’à février 2023, par rapport à la même période de l’année précédente.

L’ONS a également montré que les prix ont augmenté de +9.9% en février 2023 par rapport au mois de février 2022.