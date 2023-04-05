نفوق دلفينين بتيبازة

سجل، اليوم الأربعاء، نفوق دلفينين بكل من شاطئ العنصر بحي البلج وشاطئ الحمامات بالقرن الذهبي ببلدية تيبازة.

الدلفين الأول عثر عليه على مستوى شاطئ العنصر بالبلج ببلدية تيبازة، حيث تنقل رئيس محطة المحافظة الوطنية للساحل رفقة مديرية البيئة لولاية تيبازة لعين المكان لمعاينة الدلفين النافق، أين تبين أنه بطول1متر و70 سم، في حالة متقدمة من التعفن، به ثقب على مستوى البطن، مقطوع الزعانف.

كما تدخلت اليوم على الساعة 09 و45 د، الوحدة البحرية للحماية المدنية بالقرن الذهبي، من أجل نفوق دلفين، بالمكان المسمى الشاطئ الصخري الحمامات، بلدية تيبازة.

وليست هذه المرة التي تنفق فيها دلافين بالمنطقة، حيث سجل نفوق 3 دلافين بشاطئ شنوة عليها آثار الاعتداء بآلة حادة، منهم "صغير الدلفين" يبلغ طوله حوالي واحد متر، يحمل جروح بليغة نتيجة عدة ضربات بأداة حادة على الجانبين، به ثقب بجانب فكه السفلي الأيمن، منزوع الزعنفة الجانبية اليمنى، الظهرية والذيلية، ومفتوح البطن وملفوف بأمعائه.