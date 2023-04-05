تفكيك شبكة تنشط في صناعة وتجارة الأسلحة

تمكنت فرقة قمع الإجرام التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من تفكيك مجموعة إجرامية تورط أفرادها الأربعة في صناعة أسلحة وذخيرة من الصنف الخامس مع المتاجرة فيها إضافة إلى المتاجرة في أسلحة من الصنف الرابع من دون الحيازة على رخصة قانونية تسمح بذلك وفقا لما توصل إليه المحققون بعد توقيف المشتبه فيهم تباعا.

وكانت قوات الشرطة قد استغلت معلومات مفادها وجود شخص يحوز على سلاح ناري من الصنف الخامس، ما عجل بوضع خطة أمنية مكنت من الوقوف على كل ما يحيط بالقضية من معطيات، قبل أن يمكن الاستغلال الأمثل للمعلومة من توقيف أول المشتبه فيهم و بحوزته سلاح ناري من الصنف الخامس.

تواصل التحقيقات مكن من توقيف بقية الشركاء البالغ عددهم 03 أشخاص بعد ترصد دقيق لتحركاتهم قبل أن تسمح عمليات التفتيش القانونية التي طالت مساكنهم من ضبط 20 كبسولة خاصة بخراطيش بنادق الصيد وقطع فلين بداخل إحدى تلك الشقق بالإضافة إلى مكيال صغير الحجم يستعمل في كيل البارود.

يذكر أن الرباعي المشتبه فيه قدم أمام النيابة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.