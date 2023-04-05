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بن ناصر يتضامن مع لوكاكو

رياضة
5 افريل 2023 ()
إ.ب
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عبر الدولي الجزائري، إسماعيل بناصر، عن تضامنه مع المهاجم البلجيكي لنادي الإنتر، روميلو لوكاكو، الذي تعرض "لإهانات عنصرية" من جماهير يوفنتوس، خلال تعادل الفريقين 1-1 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، أمس الثلاثاء.

وكتب بن ناصر على "ستوري" في حسابه على الأنستغرام: "العنصرية ليس لها مكان في الملاعب، وفي أي مكان آخر".

وحث الدولي الجزائر رابطة الدوري الإيطالي إلى التحرك قائلا: " 'سيري أ' هذا هو الوقت المناسب للتصرف، كل سنة نفس المشكل لكن لم يتغير شيء".

كما لاقى الدولي البلجيكي موجة تعاطف من نجوم الكرة المستديرة على رأسهم الفرنسي كيليان مبابي.

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