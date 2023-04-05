مدرستان وطنيتان في علم النانو وتكنولوجيا النظم المستقلة

استمعت الحكومة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حول مشروعي إنشاء مدرستين وطنيتين عليتين، الأولى مختصة في علم النانو وتكنولوجيا النانو والثانية في تكنولوجيا النظم المستقلة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الهدف الرئيسي من إنشاء هاتين المدرستين هو "تطوير وعصرنة القطب التكنولوجي لسيدي عبد الله والارتقاء به إلى مصف قطب امتياز في مجال التكوين العالي، وذلك من خلال إنشاء هاتين المدرستين اللتين تقدمان تكوينا عاليا ذا طابع متعدد القطاعات".