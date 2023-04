Précisions de l’Ambassade de Grande-Bretagne sur le visa

L’Ambassade de Grande-Bretagne en Algérie a indiqué, aujourd’hui, dans un communiqué, qu’« à partir du 26 avril, toutes les demandes faites en Algérie pour un visa britannique devront être payées en ligne ».

Il n’y aura plus de payement « en espèce » donc. « Tous les clients souhaitant demander un visa britannique doivent effectuer un paiement en ligne sur le site web officiel du gouvernement britannique avant de soumettre leur passeport et leurs données biométriques à leur centre de demande de visa désigné », signale l’ambassade.

Cette dernière affirme, par ailleurs, que « plus de 19 000 visas ont été accordés aux algériens durant l’année 2022 ». C’est moins que les chiffres de certaines autres ambassades telles que celles de l’Espagne ou surtout de la France, mais le nombre est « en hausse de 76% par rapport à l’année d’avant », comme ça a été souligné.