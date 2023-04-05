ريال مدريد يصعق البارصا برباعية ويترشح لنهائي كأس الملك



حقق منذ قليل نادي ريال مدريد فوزا كاسحا على غريمه التقليدي برشلونة بملعب "كامب نو سبوفيتي" برباعية نظيفة بمناسبة لقاء العودة من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا محققا بذلك عودة قوية اهلته إلى نهائي المنافسة رغم خسارته في مواجهة الذهاب بهدف يتيم على أرضية ميدان معقله "سنتياغو برنابيو" بالعاصمة مدريد.

ويعود الفضل الاكبر في "الانتفاضة الملكية" إلى القائد كريم بن زيمة صاحب تمىيرة حاسمة و ثلاثية في مرمى الحارس الالماني للنادي برشلونة تير شتيغن ، فيما لعب البرازيلي فينيسيوس جينيور دورا كبيرا في حسم التأهل بعد توقيعه لهدف السبق المدريدي ووقوفه وراء معظم المحاولات التي جاءت من ورائها أهداف ريال مدريد.

وسيواجه النادي الملكي في نهائي كأس الملك يوم 6 ماي القادم نادي أوساسونا المتأهل سلفا على حساب اتليتيكو بلباو سهرة الثلاثاء وذلك على أرضية ميدان بمدينة ملعب "لكارتوخا" بمدينة اشبيلية , فيما سيتفرغ "البلاوغرانا" كليا لحسم لقب "الليغا " بشكل رسمي بعد ان اضحى المرشح الاكبر لتحقيق ذلك قياسا بفارق النقاط الذي يفصله عن غريمه ريال مدريد والمقدر ب 12 نقطة كاملة.