سوناطراك تتجه لاسترجاع 95 مليون برميل من النفط

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار مرفوقا بمجموعة من الاطارات المسيرة بزيارة عمل وتفقد للوحدات الانتاجية لمجمع زرزايتين بحوض إليزي وهذا بحضور الامين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز و الكيمياء و الامين العام للنقابة الوطنية لسوناطراك.

وحسب بيان للمجمع، فإن الزيارة سمحت للوفد بالاطلاع على سير وتيرة الخطة التطويرية المعتمدة مع الشريك سينوباك في إطار عقد تقاسم الإنتاج بالرقعة التعاقدية زرزايتين المبرم بموجب قانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، هذه الخطة التي تتضمن تجديد وحدة الانتاج بضغط الغاز وكذا حفر اثني عشر (12) بئرا تطويرية جديدة مع اعادة تاهيل ستة (6) آبار قديمة.

وأضاف ذات المصدر، بأن المشروع يتضمن كذلك ربط آبار التطوير الجديدة وصيانة المنشآت القديمة وتدعيم عمليات استعادة الغازات المحروقة للحد من انبعاثات الكاربون.

كما زار الوفد وحدة معالجة المياه المستعملة في عمليات الحقن أين أطلع على عرض عن إمكانات المحطة والأرقام المحققة في هذا السياق.

كما سمحت المناسبة للوفد بالاطلاع على ظروف التكفل بالعمال ومستوى الخدمات المقدمة بقاعدة الحياة لزرزايتين أين تفقد أجنحة الإقامة وكذا الفضاءات المخصصة للترفيه.

كما اكدت الشركة أن إنجاز هذه المشاريع التطويرية سيسمح مستقبلا باسترجاع ما يقارب 95 مليون برميل من النفط وهي كميات ستدعم القدرات الإنتاجية لسوناطراك بما يسمح برفع القدرات التسويقية للمجمع.