أهم ما صرح به الرئيس تبون في حوار له مع الجزيرة بودكاست

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تمكنت من استرجاع ما يقارب 22 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الداخل.

وكشف الرئيس تبون في لقاء له مع الجزيرة بودكاست، إن هناك مساعي كبيرة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مضيفا: "من واجب الدول أن تتعاون معنا لأن تلك التحويلات وقعت في مختلف دول أوروبا كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا ولوكسمبورغ".

وأكد الرئيس تبون أن اسبانيا وافقت على تسليم الجزائر 3 فنادق فخمة 5 نجوم كان يمتلكها أحد رجال الأعمال المتواجد في السجن، قائلا: " اسبانيا وافقت تسليمنا فنادقه ولا أريد أن أذكر الأسماء".

وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر دخلت في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.

وفي سياق آخر ، قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الجزائر هي أول ضحية لعدم الاستقرار في مالي.

، مؤكدا أن الجزائر لن تقبل أي قرار يفصل شمال مالي عن جنوبها، وستكون بالمرصاد لمن يعارض الاستقرار في هذا البلد.

وأضاف رئيس الجمهورية:" أبلغت الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن نظرة الجزائر هي ليست نظرة فرنسا فيما يخص قضية مالي."

وبالنسبة للوضع في تونس، قال الرئيس تبون أن الجزائر تسعى لرد الجميل لتونس التي امتزج دماء الجزائريين معهم أيام الثورة التحريرية، قائلا: "نسعى لصون كرامة الأشقاء التونسيين ونتمنى أين يحافظ الشعب التونسي على بلاده". مؤكدا أن الجزائر لن تتخلى عن تونس ولا عن الشعب التونسي.

وبخصوص انضمام الجزائر إلى تكتل "بريكس "أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تقترب من الانضمام إلى المجموعة، مشيرا إلى أن دول تكتل "بريكس" لا تمانع في نيل الجزائر العضوية الكاملة، وأن دول التكتل أبدت موافقتها على انضمام الجزائر إلى تكتل "بريكس" وقال الرئيس تبون، إن انضمام الجزائر إلى تكتل "بريكس" في المرحلة الأولى سيكون كمراقب قبل أن تنال العضوية الكاملة.

وعلى الصعيد الداخلي قال الرئيس تبون أن قطاع الأعمال سيخلق 55 ألف وظيفة خلال 18 شهرا. وتابع الرئيس تبون، أن الجزائر ترفع أجور الموظفين 3 مرات، رغم معاناة العالم من أزمة ركود اقتصادي.