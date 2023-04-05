رياح قوية وأمطار رعدية على هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية على ولايات شمالية وجنوبية. وأوضح ذات المصدر في تنبيه له باللون الأصفر، أن رياح قوية ستهب على كل من ولايات وهران، مستغانم، عين تموشنت، الشلف، الجزائر وتيبازة ، بالإضافة الى ولايتي تقرت والوادي وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الى غاية التاسعة ليلا .

كما تتوقع ذات المصالح استمرار هبوب رياح قوية تتراوح سرعتها ما بين 60 إلى 70 كلم/سا وتتعدى أحيانا 80 كلم/سا على ولايات بشار، بني عباس، جنوب البيض، تيميمون، المنيعة، غرداية، ورقلة، إلى غاية السادسة مساء.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تشكل زوابع رملية على ولايات أدرار، تمنراست، عين صالح وأمطار غزيرة على ولاية تندوف ، بداية من منتصف نهار اليوم الى غاية التاسعة ليلا

ونبه ذات الصدر ، في نشرية خاصة ، من تساقط أمطار رعدية على ، ولايات تيميمون، المنيعة، غرداية وجنوب البيض حيث تقدر كميات الأمطار المرتقبة ما بين 15 و 25 ملم طيلة مدة صلاحية النشرية التي تمتد من منتصف الليل إلى منتصف نهار الجمعة.

كما تتوقع تساقط أمطار على ولايات توقرت، الوادي وشمال ورقلة بكميات تتراوح ما بين 15 و25 ملم من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف نهار يوم غد الجمعة وتكون مرفوقة برياح قوية ورعود.