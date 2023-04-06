كان 2023 : مشاركة منتخب مصر لأقل من 17 سنة لم تتأكد

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن ليس لديه تأكيدات بمشاركة مصر بدلا من المغرب في نهائيات أمم إفريقيا لكرة القدم لمنتخبات أقل من 17 سنة والمقررة بالجزائر بداية من التاسع والعشرين أفريل إلى التاسع عشر من ماي في كل من عنابة والجزائر وقسنطينة.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لبرنامج" الماتش" على قناة صدى البلد:" لحد الآن لا يوجد شيء رسمي، هي فقط مجرد اجتهادات، ففي حال اعتذار المغرب عن المشاركة فالكلمة الأخيرة ستعود للاتحاد الإفريقي المخوّل له اختيار البديل".

وعن جاهزية مصر للمشاركة في حال اتخاذ القرار بالمشاركة أوضح أن المنتخب كان تم تشكيله بالفعل، معقبا في الوقت ذاته على اختيار المدرب بقوله: "لكل حدث حديث".