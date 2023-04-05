"زيارة الرئيس تبون إلى فرنسا قد تحل ملف الهجرة"

لم يدم التوتر الدبلوماسي الأخير بين الجزائر وفرنسا طويلا، خلافا لما عهدته العلاقات المتذبذبة بين البلدين على مدى أكثر من ستين عاما، وهو ما يطرح آمالا لتحقيق تقدّم في الملفات العالقة بين البلدين خلال زيارة الدولة التي يرتقب أن يجريها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى فرنسا وأبرزها ملف الهجرة.

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، رقيق عبد الله، إن المراقبين على المستوى الدولي، ينتظرون من زيارة الرئيس المرتقبة لفرنسا، مطلع شهر ماي المقبل، مخرجات الملفات التي تهم وتوضح مدى استمرار العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الندية والاحترام المتبادل.

وأوضح رقيق لـ"الخبر"، أن من أبرز هذه الملفات الشائكة "ملفي الأمن والهجرة غير الشرعية، والتي أثبتت واقعية وعقلانية الرؤية الجزائرية بتجربتها المميزة والاحترافية التي حققتها وتحققها الجزائر في مجال الأمن والهجرة غير الشرعية، أن الحل يتم من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات والآليات الإقليمية وبشكل دولي عام".

لافتا في السياق إلى "ما تقوم به الجزائر في الحفاظ على السلم والأمن بأشكاله المختلفة، سواء الاقتصادي أو الاجتماعي وعملها الدائم في توقيف شبكات تهريب البشر نحو أوروبا والهجرة غير الشرعية التي تعاني منها فرنسا في ظل أزمة قانون سنّ التقاعد وغيرها".

ملف شائك

ويعتبر ملف الهجرة، حسب المتحدث، من الملفات الشائكة، خاصة بعد أن قررت فرنسا سابقا تقليل وتقليص عدد تأشيرات الدخول بالنسبة للمواطنين الجزائريين للنصف، وتأثيرها على مستوى العلاقات الثنائية، كذلك إشكالية التراخيص القنصلية الخاصة بالمواطنين الجزائريين المقيمين بطريقة غير شرعية على الأراضي الفرنسية، والذين صدرت في حقهم قرارات بالترحيل، ومطالبة فرنسا الجزائر بقبول ترحيلهم بمجموعة من المغالطات من الجانب الفرنسي حول الأعداد وأسباب الترحيل، حيث رفضت الجزائر ترحيل المرتبطين بالإرهاب من بينهم وتمسكت بضرورة التثبت من هوية الباقين".

وأكد ذات المصدر، أن زيارة تبون من شأنها أن تعالج هذه الملفات وفق رؤية كلية غير منقوصة في كل المجالات وعلى أساس الندية والاحترام المتبادل بين البلدين.

وحسب مكتب الإحصاء الفرنسي، يشكّل الجزائريون نسبة 12.7 بالمائة من عدد المهاجرين في فرنسا والبالغ عددهم 7 ملايين.

ويرى المحلل السياسي، عبد المالك بن لعور، أن هناك العديد من الملفات التي تريد فرنسا طرحها للنقاش مع الجزائر وأغلبها في الشق السياسي والاقتصادي، وذلك عكس الملفات ذات الطابع الاجتماعي مثل ملف الهجرة، إذ سيكون الأقل اهتماما من الجانب الفرنسي.

ويرى المتحدث أن "الجزائر تبذل مجهودات كبيرة جدا في محاربة الهجرة بشتى أنواعها وبشهادة دول الاتحاد الأوروبي التي أقرّت بمستوى البرامج التي تعمل عليها الجزائر في هذا المجال".

وختم مؤكدا أن أولويات الزيارة سيطغى عليها جانب العلاقات السياسية المتوترة والتبادلات التجارية والاستثمار الفرنسي بالجزائر الذي تقهقر مقارنة بدول أخرى.

التأشيرة والترحيل

وكانت قضية التأشيرات وترحيل الرعايا الجزائريين المقيمين بطريقة غير قانونية في فرنسا، قد أحدثت خلافات حادة بين البلدين نهاية شهر سبتمبر 2021، ونشبت إثر ذلك أزمة دبلوماسية بعد إعلان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامانان عن قرار بخفض التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين بنسبة 50 في المائة، رداً على ما اعتبرته باريس "مماطلة السلطات الجزائرية في القبول بترحيل رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا". ولكن في الواقع لا ترفض الجزائر من حيث المبدأ إصدار قنصليتها بفرنسا تراخيص تسمح بترحيل مهاجرين غير نظاميين، لكن ليس بالعدد الذي تريده باريس، كما تحفّظت بشدة حول جنسية المعنيين بالترحيل الحقيقية، وعبّرت عن مخاوف أمنية من احتمال وجود متطرفين بينهم واقترحت بناء على ذلك دراسة هذه المسألة حالة بحالة.

وقال الرئيس تبون في لقاء سابق مع عدة وسائل "القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16". وتابع: "لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا (...) هناك حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا".

وتعطي التطورات الأخيرة في علاقات البلدين، خاصة بعد التصريحات الإيجابية المتوالية من الرئيس الفرنسي، آمالا لإحراز تقدّم في ملف الهجرة خلال زيارة الرئيس المقبلة إلى فرنسا.