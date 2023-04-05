البصل.. صداع آخر للحكومة

دخلت مادة البصل في السواق في الآونة الأخيرة ضمن سياق أزمة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى تقلبات أسعاره التي تراوحت بين 200 و280 دينار للكيلوغرام. وتعددت القراءات بشأن الأسباب والعوامل التي دفعت بأسعار البيع لهذه المادة إلى الأعلى، خاصة أنها تزامنت في بلادنا مع أزمة بصل بطابع دولي جراء انخفاض إنتاج البصل في أبرز دولتين مصدرتين، هما الهند وباكستان وتقلبات طالت جل الدول الأوروبية، حيث انخفض الإنتاج وسط ارتفاع الطلب، ما أدى إلى ارتفاع سعره عالميا.

ووفقا لتقديرات الهيئات الدولية المتخصصة فإن الجزائر تعد من بين أهم الدول العشرين المنتجة لمادة البصل، حيث يقدر معدل الإنتاج بنحو 1.525 مليون طن. وتحتل الجزائر المرتبة 13 عالميا والثالثة عربيا بعد مصر والسودان، حيث يبلغ متوسط الإنتاج حسب الفرد 35.98 كيلوغرام للفرد الواحد.

أما بالنسبة للمساحة المزروعة المخصصة لمادة البصل فإنها تبلغ 49,896 هكتار، بمردود في الهكتار يبلغ 30,583.4 كيلوغرام. وتعد منطقة تيارت في عين بوشقيف ودحموني ورشايقة ومعكسر بهضبة غريس والحروش بسكيكدة وأولاد موسى بومرداس، فضلا عن سعيدة لاسيما عين السخونة والوادي والقوليعة بالجنوب من بين أهم مناطق زراعة البصل في الجزائر.

وعادة يشهد إنتاج المادة وفرة، حيث شهد الموسوم الماضي فائضا في الإنتاج، إلى حد عانى المنتوج من الكساد وانخفاض في الأسعار وانكماش الطلب، فقد سجلت مستويات الأسعار معدلات ما بين 20 و30 دينارا، ما دفع إلى الدعوة لتفعيل نظام ضبط المنتجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع المعروف تحت تسمية "سيربالاك".

ويشير خبراء في المجال الفلاحة إلى أن البصل يتكاثر بالبذرة وهو نبات ذو حولين، حيث يعطى محصول الأبصال في موسم النمو الأول وهي مرحلة إنتاج الأبصال وتتكون البذور في موسم النمو الثاني وهي مرحلة إنتاج البذور. ويتم إنتاج الأبصال بطرق ثلاث طريقة الشتل أو البصل الفتيل والبذرة المباشرة والبصيلات. وتبدأ زراعة المنتوج في الوجه القبلي من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، أما في الوجه البحري فمن فيفري وبداية مارس، ومن ثم فإن المحصول سيكون متوفرا في حدود منتصف السنة.

وساهمت التقلبات المناخية ونقص المياه في تقلص المساحات المزروعة من مادة البصل، بالمقابل فإن هنالك المخزون في غرف التبريد الذي يشكل العرض والذي يبدو أنه لا يغطي الطلب بصورة كافية ويدفع إلى التخزين بطرق مغايرة في الهواء الطلق، وإذا أضيف إلى عامل العرض والطلب جانب من جوانب المضاربة فإن أسعار المادة شهدت منحى عكسيا لما عرفته في المواسم السابقة وفي مرحلة ذروة الطلب.