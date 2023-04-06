"عدل" تواجه مؤسسات الإنجاز

أمر المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فيصل زيتوني، مؤسسات إنجاز البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل"، بضرورة إيفاد مصالحه بجميع العراقيل التي تواجههم "مهما كان نوعها"، من أجل معالجتها في حينها وتفادي تأخر إنجاز المشاريع، وبذلك يتم إسقاط هذا المبرر الذي كثيرا ما تختبئ وراءه مؤسسات الإنجاز.

وتأتي تعليمات المسؤول في وكالة "عدل"، بالموازاة مع تحضير الوكالة لعملية توزيع كبرى لسكنات برنامج "عدل 2"، في ذكرى عيدي الاستقلال والشباب 5 جويلية المقبل، حيث يرتقب أن يتم تسليم آلاف السكنات للمعنيين بالاستفادة. كما يأتي هذا في وقت قام المدير فيصل زيتوني بتكثيف زياراته إلى المشاريع السكينة من أجل توجيه تعليمات تقضي بتسريع وتيرة الأشغال.

وحسب ما علمته "الخبر"، فمن بين أهم توصيات المسؤول، ضرورة دعم الورشات باليد العاملة في بعض التجزئات التي تعرف تأخرا طفيفا في الإنجاز وتنصيب مؤسسات مقاولاتية للانطلاق في أشغال الربط بالشبكة الخاصة بالكهرباء والماء في عدد من المشاريع، إضافة إلى الشروع في عملية تنظيف السكنات المنتهية بها الأشغال والشروع في رفع التربة وتنظيف الموقع لتسهيل مختلف الأشغال في مشاريع أخرى.

كما ألزم مدير عام وكالة "عدل"، مؤسسات ومقاولات الأشغال، خاصّة المتأخرة منها، بضرورة العمل بنظام التناوب 24 ساعة، إضافة إلى الحرص على الجودة والنوعية في الإنجاز، سواء الأشغال الداخلية أو الخارجية، وتنصيب فرق عمل تشتغل ليلا لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية.

كما تشرع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، في تنصيب مؤسسات مقاولاتية مناولة في حال عدم امتثال مؤسسات الإنجاز لتعليمات المدير العام خاصة بالنسبة للمؤسسات التي تشهد تأخرا في الأشغال.

ويذكر أن كل من وزارة السكن والعمران والمدينة والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تعملان على إنهاء البرنامج السكني البيع بالإيجار "عدل2"، في أقرب الآجال، حيث تم طي البرنامج في بعض الولايات، في انتظار باقي الولايات، خاصة الكبرى والتي منحت حصة كبيرة منه.

ومن بين الملفات التي تسعى الوكالة إلى معالجتها، ملف المكتتبين أصحاب الطعون الذين لا يزالون ينتظرون تقدّم ملفاتهم، خاصة وأن المعنيين من بين أوائل المكتتبين في البرنامج قبل أن يتم إقصاؤهم لأسباب مختلفة وإعادة إدراجهم بعد الموافقة على الطعون التي رفعوها.