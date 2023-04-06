تفاصيل بيع تذاكر لقاء مولودية الجزائر- شباب قسنطينة

كشفت اليوم الخميس، إدارة نادي مولودية الجزائر أنه سيتم طرح حصة من التذاكر الخاصة بمباراة الفريق أمام شباب قسنطينة بشبابيك ملعب "عمر حمادي" ببولوغين، مساء اليوم الخميس بداية من 15:00 سا إلى 18:00 سا.

ووفق الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك، فإن عملية البيع ستتواصل صباح الجمعة بداية من 09:00 سا إلى غاية 12:00 سا، وفي حال بقاء كمية من التذاكر فستستمر العملية بعد صلاة الجمعة من 15:00 سا إلى 18:00 سا مساء.

كما أكد المصدر ذاته، أنه ستتواصل عملية بيع التذاكر عبر منصة "تذكرتي". يذكر أن اللقاء، سيلعب غدا بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا بملعب الخامس جويلية.