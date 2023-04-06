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تفاصيل بيع تذاكر لقاء مولودية الجزائر- شباب قسنطينة

رياضة
6 افريل 2023 ()
شاهر.ع
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 كشفت اليوم الخميس، إدارة نادي مولودية الجزائر أنه سيتم طرح حصة من التذاكر الخاصة بمباراة الفريق أمام شباب قسنطينة بشبابيك ملعب "عمر حمادي" ببولوغين، مساء اليوم الخميس بداية من 15:00 سا إلى 18:00 سا.

ووفق الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك، فإن عملية البيع ستتواصل صباح الجمعة بداية من 09:00 سا إلى غاية 12:00 سا، وفي حال بقاء كمية من التذاكر فستستمر العملية بعد صلاة الجمعة من 15:00 سا إلى 18:00 سا مساء.

كما أكد المصدر ذاته، أنه ستتواصل عملية بيع التذاكر عبر منصة "تذكرتي". يذكر أن اللقاء، سيلعب غدا بداية من الساعة العاشرة والنصف ليلا بملعب الخامس جويلية.

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