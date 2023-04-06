يجب تفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟"

رافع نواب لأجل تطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟" للعاملين في قطاع المالية وخصوصا الآمرين بالصرف والمراقبين الماليين بالجماعات المحلية.

خاطب النائب محمد سقراس عن حركة البناء الوطني، سهرة أول أمس، وزير المالية، خلال مناقشة قانون المحاسبة العمومية، أنه يجب التدقيق في ممتلكات الآمرين بالصرف، وتابع "لما ترى موظفا يقيم في مسكن كبير ودخله لا يتيح له ذلك فيجب مساءلته بخصوص مصدر ممتلكاته، وتفعيل قاعدة من أين لك هذا؟".

ونبه النائب رابح دايم الله إلى حالة الخوف المسلطة على مسيرين عموميين خوفا من الملاحقات، متسائلا عن موعد طرح التشريع الخاصة برفع التجريم عن فعل التسيير.

فيما رافع نواب آخرون لإصلاحات عميقة لمنظومة تسيير الجماعات المحلية، وتميز المنتخبون المحليون السابقون ومنهم رؤساء بلديات بهجوم على المراقبين الماليين، فوصفهم علال بوثلجة بكونهم "آلة كبح للتنمية المحلية" بالنظر إلى الدور الذي يحوزونه في ممارسة الرقابة القبلية على خطط الإنفاق للجماعات المحلية، مشيرا إلى مهمة الرقابة القبلية تم التخلي عنها في أغلب البلدان زيادة عن تمتعهم بالإفلات من العقاب، "فأقصى عقوبة تسلط عليهم لا تتجاوز عقوبة إدارية".

ونبه متدخل آخر للحاجة إلى رفع الضغوط على المنتخبين المحليين والتي تأخذ طابع تجميد المجالس المنتخبة، مما يعطل التنمية.

وندد النائب محمد قريشي (جبهة التحرير الوطني) "بتجاهل والي تيزي وزو تطبيق تعليمة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان بعقد لقاءات تنسيق مع المنتخبين لإيجاد حلول لانشغالات المواطنين، ولفت إلى أن عدم التفاعل مع مستثمرين وحاملي المشاريع الاستثمارية رغم استيفائهم الشروط القانونية والتنظيمية، داعيا لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل التنمية بالولاية".

وتسللت الوضعية الاجتماعية للجزائريين إلى المناقشة، حيث "حذر برلماني في تدخل له من تبعات موجة الغلاء"، فيما لاحظ علال بوثلجة "غلاء المنتجات الكمالية" واعتبره "عقابا للشعب الجزائري"، مستغربا احتكار استيراد الموز من قبل مجموعة صغيرة، فيما يصل سعر الموز في الأسواق الدولية إلى دولار واحد للكيلوغرام، بينما قفز السعر في الجزائر إلى أكثر من 700 دينار.

كما طالب النواب في مداخلاتهم خلال قانوني النقد والقرض برفع التجميد عن المشاريع المهيكلة، حيث رافع النائب عبد الرزاق تواتي، وزير المالية، بالإفراج عن الملحق رقم 10 الذي يسمح باستئناف أشغال طريق جنجن-العلمة. ورفع نواب الجنوب أيضا لتمويل مشاريع إنجاز طرقات ومنها ولايات أدرار وتيميمون وبرج باجي مختار، لكن النائب الوحيد الذي حصل على القبول كان ممثل ولاية الشلف.