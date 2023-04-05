تلمسان : جمع 110كيسا من الدم في حملة تضامنية

نظم مركز حقن الدم للمؤسسسة العمومية الاستسفائية بولاية سبدو المنتدبة ليلة النصف من شهر رمضان الفضيل حملة للتبرع بالدم لفائدة مرضى المستشفى، وبالتنسيق مع جمعية شموع تلمسان.

وقد عرفت الحملة استجابة واسعة من مواطني المنطقة الذين حضروا بأعداد كبيرة للتبرع بالدم.

وحسب رئيس المركز أحمد شاطر الذي قال كانت حملة تضامنية كبيرة وعرفت توافدا منقطع النظير لمانحي الدم، سمحت لنا بجمع عدد معتبر من أكياس بلغت 110كيسا، ونحن في حاجة إلى الدم لتوفيره للمرضى والمقبلين على العمليات الجراحية. على أن نصرب موعدا للمتبرعين ليلة السابع والعشرين من هذا الشهر للقيام بحملة مماثلة.ع.ب.ش