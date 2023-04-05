بلعريبي يتحدث على وضعية الأرامل وبناء المساجد في سكنات عدل

قال وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، حول بناء المساجد كأحد المرافق الضرورية بالاحياء الجديدة ، أن بناء المساجد في الأحياء السكنية الجديدة لا يدخل في اطار المشاريع المسندة الى قطاعه الوزاري

وأوضح الوزير ، اليوم الخميس ،في رده على الاسئلة الشفوية بمجلس الأمة ، أنه تم تسجيل برامج بناء مساجد سميت بمساجد القطب عبر بعض ولايات من الوطن بما فيها الجلفة ، تمنراست، البويرة ، وهي مسجلة على عاتق الولاة .

وفي رده على سؤال حول ول حرمان النساء الأرامل من سكنات عدل بعد أن توفي أزواجهن رغم امتلاكهن منحة تقاعد الزوج المتوفي.

أكد الوزير أن وضعية النساء الأرامل التي توفي ازواجهن بعد دفع الشطر الاول لا تعد من الوضعيات العالقة، وهذا حسب النصوص القانونية المحددة لشروط مسكن البيع بالايجار.

وأشار وزير السكن أنه لحد الساعة تم تسوية 1276 من ملفات أرامل توفي أزواجهن.