عشرات الصواريخ تنهمر على الكيان الصهيوني من لبنان

أُصيب مستوطنون، اليوم الخميس، جرَّاء رشقات صاروخية، أطلقت من لبنان، نحو شمال فلسطين المحتلة عام 1948.

وأعلن الاحتلال "الإسرائيلي"، عن إصابة 4 مستوطنين اثنين بجراح جراء إطلاق رشقات صاروخية من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات "الإسرائيلية" شمال فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنه تم اعتراض صاروخ كاتيوشا أطلق من جنوبي لبنان تجاه الجليل الغربي. وذكر، أنه جرى اعتراض الصاروخ عبر صاروخين من القبة الحديدية دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبينت هيئة البث التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن التقديرات تشير إلى إطلاق أكثر من 100 صاروخ على دفعات من لبنان باتجاه شمال فلسطين.

فيما قالت الميادين نقلاً عن مصادر أمنية لبنانية، إن عدد الصواريخ التي أطلقت من ثلاثة مناطق لبنانية بلغ نحو 15 صاروخاً. في حين أطلقت قوات الاحتلال نحو 20 صاروخاً باتجاه الأراضي اللبنانية في حين سبق ذلك تفعيل صفارات الإنذار في مناطق الجليل الغربي المتاخمة للحدود مع لبنان.

ويأتي إطلاق الصواريخ من لبنان بالتزامن مع رشقات صاروخية متتالية أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة صوب المستوطنات "الإسرائيلية" خلال اليومين الماضيين؛ وذلك ردًا على عدوان الاحتلال المتواصل على المعتكفين والمعتكفات في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.