الجيش الصهيوني يقصف لبنان

قصف الجيش الصهيوني، اليوم الخميس، "بالمدفعيّة الثقيلة أطراف بلدة القليلة في جنوب لبنان"، ردا على إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت هيئة البث بأن "هناك قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان"، بعد وابل من الصواريخ من لبنان.

من جهتها، أعلنت هيئة المطارات "إغلاق المجال الجوي الشمالي، بما في ذلك حيفا وروش بينا ومهبط طائرات مجيدو، أمام الرحلات الجوية المدنية، بعد الغارات الجوية على الجليل الغربي.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقتدوت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.

وأعلنت نجمة داود، في بيان لها، إصابة 3 صهيونيين جراء القصف الصاروخي من الأراضي اللبنانية على المستوطنات.

وأفادت القناة 14 العبرية، بأن "100 صاروخ أطلق من لبنان على مستوطنات شمال فلسطين خلال 10 دقائق".