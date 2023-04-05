توتر جديد في مالي

أعربت قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينيسما" عن قلقها الشديد لما وصلت إليه حدة التوتر بين الحكومة المالية وتنسيقية الحركات الأزوادية، الموقعة على اتفاقية السلام والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر.

وطالبت "مينيسما" الطرفين بضبط النفس، مؤكدة أنها بدأت التواصل مع الطرفين للعودة إلى تفعيل تفاهمات عدم التصادم.

ويأتي هذا على خلفية المناورات الجوية للطيران العسكري المالي قام بها أمس الأربعاء على المناطق التي تسيطر عليها تنسيقية الحركات الأزوادية وردت عليها سيما بإطلاق نار تحذيري باتجاه الطائرات العسكرية المالية التي تقوم بالمناورة.