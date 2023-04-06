سيدي بلعباس: ثاني تغيير على هرم الخدمات الجامعية

تم بعد ظهيرة اليوم الخميس، تنصيب ضروي محمد كمدير جديد لقطاع الخدمات الجامعية وسط بسيدي بلعباس خلفا لمصابيح وهيبة بمقر المديرية المذكورة وذلك بحضور ممثل عن الوصاية ورئيس جامعة الجيلالي اليابس البروفبسور عبد النبي إضافة إلى الأمين العام لنفس المؤسسة الجامعية تومي.

وكانت رياح التغيير قد هبت مجددا على مديرية الخدمات الجامعية وسط بسيدي بلعباس بعد مرور أسبوع فقط عن تعيين مصابيح وهيبة كمديرة جديدة خلفا لسابقتها فاطمة الزهراء حمداوي، وهو ما ترك أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة من وراء الخطوة الجديدة التي أقدم عليها الديوان الوطني للخدمات الجامعية.

يذكر أن المدير الجديد ضروي محمد سبق له الإشراف على مديرية الخدمات الجامعية بالمسيلة قبل أن يحول لتأدية نفس المهام بسيدي بلعباس وسط.