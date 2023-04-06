نادي باري يمدد عقد مهدي دورفال

أعلن نادي باري، اليوم الخميس، تمديد عقد لاعبه الدولي الجزائري، مهدي دورفال، إلى غاية سنة 2026.

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "تعلن إدارة نادي باري أنها توصلت إلى اتفاق من أجل تمديد العقد الذي يربط الفريق مع الظهير الفرانكو-الجزائري مهدي دورفال إلى غاية جوان 2026".

وخلال تجربته الاحترافية الأولى، حقق مهدي 15 ظهورًا، بأكثر من 1000 دقيقة في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، مقدما تمريرتين حاسمتين وحصل على ركلتي جزاء.

وكان دورفال قد تلقى استدعاء المنتخب الوطني أقل من 23 سنة وشارك في المواجهة المزودجة ضد غانا، الشهر الماضي، في إطار تصفيات كاس إفريقيا لذات الفئة.

ورغم إقصاء أشبال المدرب نور الدين ولد علي إلا أن صاحب 22 سنة قدم مردودا رائعا لفت انتباه المتتبعين، حتى أن البعض طالب باستدعائه إلى صفوف المنتخب الأول لتدعيم منصب الظهير الأيمن في كتيبة بلماضي.