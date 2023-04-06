"الجزائر حققت مكاسب عديدة في قطاع الصحة"

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عمال قطاع الصحة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يتزامن مع الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالمية.

وجاء في رسالة نشرت على الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية في "الفايسبوك": "تحتفي بلادُنا باليوم العالـمي للصحة، وقد حقّقت إنجازاتٍ ومكاسب عديدة في قطاع الصحة، تُؤكِّدُ التزام الدّولة بضمان الحقِّ في حماية الصّحة العمومية، والوقاية من الأمراض الـمعدية والأوبئة، وهو التزامٌ يتعزَّز باستمرار من خلال جُهود الحكومة للحفاظ على النظام الوطني للرعاية الصحية الـمجانية وترقيته، الذي سمح للجزائر بتبوؤ مرتبة متقدمة في تصنيف الدول الإفريقية الرائدة في مجال التغطية الصحية الشاملة".

واضاف الرئيس تبون "وإذْ يتزامنُ الاحتفال باليوم العالـمي للصحة مع الذكرى 75 لتأسيس منظمة الصحة العالـمية، يغتنم رئيس الجمهورية وهو يتوجه بعبارات التقدير لمهنيي وعمال قطاع الصحة في بلادنا، هذه الفرصة للإشادة بالجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالـمية في جميع أقطار العالم لـمساعدة الفئات الهشة، وضمان تطوير أنظمةٍ صحية مناسبة وشاملة، ويُشدِّد على أهمية التعاون القائم معها من خلال دعم مكتبها في الجزائر لجهود الحكومة الجزائرية، ويدعوها في هذه الـمناسبة إلى تعزيز الشراكة مع الـمنظمة العالـمية للصحة قصد تنفيذ إطار التعاون الإستراتيجي الرامي إلى ضمان الصحة للجميع في الجزائر".