غليزان: قافلة طبية نحو مناطق الظل ببني زنطيس

بغية تقريب الصحة من المواطن، والتحسيس، والتوعية حول مختلف الأمراض انطلقت اليوم الخميس من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بن علي قافلة طبية إلى دوار أولاد علي ببلدية بني زنطيس في غليزان ضمت طاقما متعدد الاختصاصات مكونا من طبيب عام في الصحة العمومية، وممرضين، إلى جانب نفساني عيادي، أين تكفل الطاقم بالأهالي بإجراء فحوصات طبية، مع تلقيح الأطفال، وكذا التحسيس حول مختلف الأمراض.

وفي هذا الشأن كشف السيدة خديجة غرباوي مديرة المؤسسة أن ثمة قوافل أخرى ستجوب دواوير ومداشر البلديات التابعة للمؤسسة إقليميا،وهذا لتخفيف عناء تنقل الساكنة إلى العيادات،سيما المرضى والمسنين.