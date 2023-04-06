ضيافات متهم في قضايا فساد

مثل اليوم الخميس، الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، ضيافات نسيم، أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الإقتصدي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة.

ومثل ضيافات، إلى جانب المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية، و37 متهما، أمام وكيل الجمهورية للتحقيق معهم في قضايا فساد.

وتتعلق القضية بالمجمّع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية "إيمتال" بعد أن بيّن التحقيق أن الوزير المنتدب السابق استغل نفوذه ووظيفته لتمكين عدد من أفراد عائلته من الظفر بصفقات على مستوى أحد فروع المجمّع، وفي نفس الملف مثل حوالي 38 شخصا أمام وكيل الجمهورية، بينهم 4 مدراء مركزيين وموظفين آخرين في القطاع الذي كان يسيره ضيافات بين سنوات 2020 و2022.