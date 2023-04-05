تسهيلات هامة لفائدة المصدرين

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن مصالح دائرته الوزارية ستوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين.

وأوضح بيان للوزارة، أن الوزير زيتوني، في اطار سلسلة اللقاءات مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، ترأس جلسة عمل مع عدد من المصدرين الجزائريين من مختلف الشعب، مخصصة لوضع برنامج عمل وخارطة طريق محددة الأهداف، لترقية الصادرات الجزائرية.

وخلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، أكد الوزير، أن مصالح وزارته "ستوفر كافة التسهيلات لفائدة المصدرين، تماشيا والتوجهات العليا للدولة لترقية فرص التصدير خارج قطاع المحروقات" مبرزا أن "اشراك المهنيين والمصدرين يدخل ضمن المقاربة الاقتصادية الجديدة للوزارة"، حسب نفس المصدر.

واستمع الوزير لانشغالات المصدرين والعراقيل التي تواجههم، حيث "تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات بمقر وزارة التجارة، بحضور القطاعات الوزارية المعنية بملف التصدير"، يضيف البيان.