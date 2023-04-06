والي المدية يلتقي بممثلي العائلات المتضررة من انفجار الغاز

في إطار المتابعة الدؤوبة اليومية لوضعية العائلات المتضررة جراء الانفجار الواقع بحي المصلى في السابع والعشرين من شهر مارس المنصرم. بسبب تسرب الغاز، عقد مساء اليوم جهيد موس والى الولاية لقاءا مع ممثلي العائلات المتضررة على ما تم تنفيذه ميدانيا

وجدد والي الولاية تعازيه الخالصة لعائلة ضحية الحادث، وعقب الاستماع لمختلف التدخلات من مؤسسات الدولة للعائلات المتضررة.

ومواصلة للقرارات المتخذة ميدانيا فيما يتعلق بالتكفل المادي والمعنوي والنفسي الضحايا، أكد الوالي بأن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات الوصية المعنية والمخولة قانونا مؤكدا ان القانون سيأخذ مجراه. ونتائج التحقيق ستكون كفيلة بكشف الأسباب الحقيقية للحادث.

وومواصلة لما تم اتخاذه من تدخلات عملية فور وقوع الحادث، وتأكيدا لتكفل الدولة بأبنائها قرر المسؤول الاول على الجهاز التنفيذي ، تكليف الهيئة التقنية لمراقبة البناء بمباشرة الخبرة التقنية لمعاينة حجم الاضرار الناجمة عن الحادث. مع التنسيق التام مع مديرية التجهيزات العمومية لمباشرة عملية تهيئة وترميم المساكن المتضررة على ان تتكفل مصالح الولاية بجميع التبعات المالية المترتبة. عن الخبرة المذكورة ، ومباشرة عملية تجهيز السكنات المتضررة عقب عملية التهيئة والترميم

ودعا مصالح سونلغاز التعجيل في اجراءات الخبرة وتقييم الاضرار التي لحقت بالسكنات مع التنسيق التام والمحكم مع شركة التأمينات لتعويض العائلات المتضررة في اقرب الآجال الممكنة ، والتكفل العاجل بإسكان العائلات المتضررة ونقلهم لسكنات لائقة وتوفير كافة مستلزماتها الضرورية الى حين استكمال تهيئة سكناتهم.