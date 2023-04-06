تيبازة: إصابة خمسة أشخاص في حادثي انحراف سيارتين

أصيب شخصين ، هذا المساء، في حادث مرور خطير نتج عن انحراف سيارة بالطريق السريع الدواودة في اتجاه تيبازة.

وتدخلت وحدة الحماية المدنية بالدواودة على الساعة 17 سا 04 دقائق لأجل حادث انحراف سيارة بالطريق السريع الدواودة في اتجاه تيبازة، مخلفا ضحيتين من كلا الجنسين لهما إصابات مختلفة واصطدام سيارة بشخص خلف الحادث ضحية يعاني من جروح مختلفة اسعفوا و نقلوا إلى مستشفى زرالدة.

كما تدخلت اليوم على الساعة 07 و 56 دقيقة ، الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببواسماعيل، من أجل حادث مرور نتج عن انحراف سيارة ، بالمكان المسمى الطريق السريع خميستي ي اتجاه تيبازة ببلدية خميستي.

وخلف الحادث ضحيتين من جنس انثى، لهما اصابات مختلفة، اسعفتا و نقلتا الى عيادة بوسماعيل.