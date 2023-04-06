يوقيف جمعية أشرار مختصة في السرقة بالمدية

تمكن أفراد وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بجواب لولاية المدية من توقيف جمعية أشرار تتكون من اربعة أشخاص مشتبه فيهم تقوم بسرقة قارورات غاز البوتان.

و تعود حيثيات القضية إلى ورود مكالمة هاتفية مفادها محاولة سرقة قارورات غاز البوتان بإقليم بلدية جواب، ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان والقبض على المشتبه فيه الأول ،وبعد التحقيق والتحري تم الإطاحة بالعصابة وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في نفس القضية ،ومواصلة للتحقيق تم حل ستة قضايا أخرى، حيث قامت بها نفس العصابة بالإضافة إلى كشف تورط ثلاثة مشتبه فيهم آخرين في قضايا سرقة مختلفة.

ليتم تحرير محضر من أجل جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية محاولة السرقة مقترنة بظرفي التعدد والليل وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا.