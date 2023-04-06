غارات صهيونية على غزة..والمقاومة ترد

قالت مصادر إعلامية فلسطينية، فجر يوم الجمعة، إن انفجارات قوية هزت غرب مدينة غزة، أكبر مدن قطاع غزة.

وذكرت ذات المصادر أن قوات الجيش الصهيوني شنت غارات في قطاع غزة.

واستهدفت الغارات موقع صلاح الدين التابع لـ"كتائب القسام" شرقي مدينة غزة، كما قصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة.

كما تم استهداف مرصدا يتبع المقاومة شرق مدينة غزة، موضحة أن عمليات الاستهداف متواصلة.

فيما شن الطيران الحربي الصهيوني، سلسلة غارات عنيفة في مدينة بيت حانون في منطقة الزراعة شمالي القطاع.

ومن جهة أخرى، قالت كتائب القسام إن دفاعاتها الجوية تتصدى لغارات الطيران الصهيوني على غزة، كما أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وتم سماع دوي صفارات الإنذارات في محيط عسقلان ومستوطنة "كارميا" المتاخمة لغزة.