تجهيزات جديدة لمستشفى المدية

في اطار تحسين الخدمات الصحية و التكفل بالمرضى على أحسن وجه و تطبيقا لتعليمات وزير الصحة، قامت مديرية الصحة والسكان اليوم باستلام جهاز سكانير 64 و جهاز ايكوغرافي واجهزة خاصة بالاشعة جهاز رقمي التي تعد من أحدث الأجهزة الطبية خصصتها وزارة الصحة، وللتي ستكون على مستوى مصلحة الإستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى محمد بوضياف بالمدية التي ستساهم بدورها في تقديم خدمات صحية نوعية للمواطنين.

وتجدر الإشارة أيضا الى ان عملية إعادة التأهيل التي شهدتها المصلحة مؤخرا حيث سيتم وضعها حيز الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة.