أنصار شبيبة تيارت يحتفلون بالذكرى الـ 80 لميلاد فريقهم

احتفل، ليلة أمس، أنصار شبيبة تيارت بالذكرى الـ 80 لميلاد فريقهم بساحة الشهداء بقلب مدينة تيارت، في حفل كبير حضره الآلاف من "الحباش".

وردد الأنصار الذين امتلأت بهم ساحة الشهداء التي تحتضن الشجرة التي استشهد بها الشهيد علي معاشي ورفيقيه، وموقع عين الكرمة الذي له رمزية كبيرة، أهازيجهم المعروفة قبل أن ينظموا "كركاج".

ويعد هذا الحفل الأول من نوعه بهذه الروعة من حيث الحضور والتنظيم الكبيرين منذ تاريخ تأسيس الفريق في 7 أفريل 1943، حين أعلن المجاهد الشهيد أيت عبد الرحيم ميلاد الشبيبة الرياضية الإسلامية لمدينة تيارت، بعد عشر سنوات من تأسيس فريق " راسينغ" الذي كان يتكون من لاعبين فرنسيين و لاعبين جزائريين، وكان لفريق شبيبة تيارت شرف المشاركة في أول بطولة وطنية في عهد الجزائر المستقلة انطلقت منافستها سنة 1963، بثلاث مجموعات قبل أن تصبح بمجموعة واحدة في العام الموالي.

وتقمص ألوان شبيبة تيارت لاعبين كبار من بينهم قيطون، الإخوة مكي من الجيل الاول ثم الطاهر بن فرحات الذي حمل شارة قيادة المنتخب الوطني و كذا منتخب إفريقيا و الحارس الدولي عبد الكريم لعريبي المعروف بكريمو و المجاهد سعيد عمارة لاعبا و مدربا، ليليه جيل عدة مايدي و الإخوة الأربعة برايك وغيرهم.